Ілон Маск зробив важливу заяву про роботу Starlink в Україні

Компанія SpaceX продовжуватиме підтримувати Starlink в Україні, попри попередні заяви її засновника Ілона Маска.

Про це Ілон Маск написав у твіттері.

Він пообіцяв міністру цифрової трансформації України, що компанія SpaceX не припинить підтримувати Starlink в Україні, навіть якщо Міноборони США не оплачуватиме послуги супутникового інтернету і зв'язку.

"Ще до того, як Міністерство оборони дало відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міністерство оборони відмовиться надати фінансування", - заявив Ілон.

На це одразу відреагував глава Мінцифри України Михайло Федеров: "Спасибі, Ілон Маск. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!".


Ліза Бровко, Апостроф





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