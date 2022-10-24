Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону
Міноборони США поки не надало відповідь щодо фінансів.
Супутникові термінали Starlink працюватимуть в Україні незалежно від того, чи Міноборони США фінансуватиме їх роботу. Про це повідомив засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск.
Мільярдер
"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборонивідмовиться надавати фінансування", – написав Маск.
Федоров у відповідь наголосив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому випадку.
"Це було критично важливо для України. Ми вдячні Вам!", – зазначив міністр.
Before DoD even came back with an answer, I told— Elon Musk (@elonmusk)
@FedorovMykhailothat SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding October 24, 2022
Супутникові інтернет-термінали Starlink дуже допомагають українському бізнесу та ЗСУ в умовах відсутності електропостачання та провідного або стільникового зв’язку та інтернету.