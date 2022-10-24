Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону

Міноборони США поки не надало відповідь щодо фінансів.

Маск пообіцяв, що Starlink працюватиме в Україні, навіть за відсутності фінансування Пентагону
Маск пообіцяв не вимикати Starlink
© Getty Images

Супутникові термінали Starlink працюватимуть в Україні незалежно від того, чи Міноборони США фінансуватиме їх роботу. Про це повідомив засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск.

Мільярдер заявив, що пообіцяв не вимикати термінали віцепрем’єр-міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову.

"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборонивідмовиться надавати фінансування", – написав Маск.

Федоров у відповідь наголосив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому випадку.

"Це було критично важливо для України. Ми вдячні Вам!", – зазначив міністр.

Before DoD even came back with an answer, I told @FedorovMykhailo that SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

Супутникові інтернет-термінали Starlink дуже допомагають українському бізнесу та ЗСУ в умовах відсутності електропостачання та провідного або стільникового зв’язку та інтернету.


Артем Руденко, ZN.ua





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