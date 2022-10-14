Ілон Маск відмовився оплачувати зв'язок Starlink в Україні

Американська компанія SpaceX, власником якої є мільярдер Ілон Маск, заявила, що вона більше не може оплачувати свій супутниковий зв'язок Starlink в Україні, і попросила Пентагон виділяти на ці цілі мільйони доларів щомісяця.

Супутниковий зв'язок Starlink з'явився в нашій країні навесні 2021 року. Зараз, коли Україна бореться із російськими окупантами, Starlink став дуже важливим для українських військових. За допомогою супутникового зв'язку можна підтримувати комунікації між підрозділами, навіть якщо немає Інтернету.

Наразі SpaceX передала Україні близько 20 000 супутників Starlink. Їхнє обслуговування коштує дуже дорого. Компанія Маска вже витратила на них близько 80 млн доларів.

За даними журналістів, SpaceX оголосила Пентагону, що більше не може сплачувати зв'язок Starlink в Україні. Вона просить, щоб американське військове відомство взяло на забезпечення надання цих послуг. До речі, оцінюється, що у 2023 році за Starlink для України потрібно буде заплатити близько 400 млн доларів.

Тим часом, за даними журналістів, ЗСУ вже запросили 8000 нових терміналів Starlink. Зважаючи на все, їх вартість та обслуговування оплачуватиме уряд США .

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти зазнали масованого обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури України. Під удар крилатих ракет та дронів-камікадзе потрапили й пункти зв'язку.

Раніше українцям розповіли, як можна підключитись до інтернету Starlink від Ілона Маска.