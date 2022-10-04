Китай залишився без Google Translate
Компанія Google прийняла рішення заблокувати роботу онлайн-перекладача в Китаї. Усе через низькі показники використання. Про це пише
Що відомо
«Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання», — пояснює причину блокування онлайн-перекладача представник компанії.
Як відзначають журналісти, Google Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої компанії, а й інших великих американських компаній, які продовжували роботу у Китаї.
Так, наприклад, в країні також заблоковані Facebook, Twitter, YouTube й численні новинні сайти тощо.
Зазначається, що припинення роботи сервісу також пов\'язано й з посиленням напруженості між США і Китаєм.
Сьогодні обидві країни вживають усі можливі заходи для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності.