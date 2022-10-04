Китай залишився без Google Translate

Компанія Google прийняла рішення заблокувати роботу онлайн-перекладача в Китаї. Усе через низькі показники використання. Про це пише Bloomberg .

Фото: 3dnews

Що відомо

«Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання», — пояснює причину блокування онлайн-перекладача представник компанії.

Як відзначають журналісти, Google Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої компанії, а й інших великих американських компаній, які продовжували роботу у Китаї.

Так, наприклад, в країні також заблоковані Facebook, Twitter , YouTube й численні новинні сайти тощо.

Зазначається, що припинення роботи сервісу також пов\'язано й з посиленням напруженості між США і Китаєм.

Сьогодні обидві країни вживають усі можливі заходи для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності.