Starlink вимагатиме звільнення від санкцій проти Ірану для надання інтернет-послуг — Ілон Маск

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink запросить винятки із санкцій проти Ірану для надання інтернет-послуг у країні. Про це заявив генеральний директор SpaceX Ілон Маск у Twitter.

Starlink вимагатиме звільнення від санкцій проти Ірану для надання інтернет-послуг — Ілон Маск
Фото: kyiv.media

Подробиці

Маск відповідав на запитання про те, чи компанія зможе надавати інтернет-послуги Starlink людям в Ірані, оскільки ісламській республіці загрожують масштабні міжнародні санкції, в тому числі через її ядерну програму.

«Starlink попросить про звільнення від іранських санкцій у зв'язку з цим», — написав Маск.

Маск заявив у травні, що Starlink, який використовує супутники, що обертаються навколо Землі, вже більше 400?000 користувачів по всьому світу. Він призначений для використання у віддалених районах. Днями Маск сказав, що сервіс тепер доступний на всіх семи континентах.

Твіт Маска з'явився на тлі антиурядових протестів в Ірані через смерть 22-річної жінки на ім'я Махса Аміні, яка померла в п\'ятницю під час утримання під вартою в поліції.

Минулого вівторка її було затримано поліцією вдач за неправильне носіння головного убору в Тегерані, столиці Ірану. У понеділок іранська поліція заперечила жорстоке поводження з Аміні та назвала її смерть нещасним випадком.

Інтернет-користувачі Ірану повідомляють про «відключення чи серйозне уповільнення інтернету в кількох містах» з п'ятниці, заявила в понеділок організація NetBlocks.

Організація додала, що у понеділок увечері в деяких частинах провінції Курдистан, звідки була Аміні, на заході Ірану стався «майже повний збій» інтернет-послуг.





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