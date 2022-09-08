Спецслужби РФ створили фейковий сайт, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі — ОП

За даними Головного управління розвідки МОУ, спецслужби РФ створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію українського президента Володимира Зеленського у країнах Західної Європи. Про це повідомляє офіційний канал офісу президента України в Telegram.

Зазначається, що такий сайт з’явився 7 вересня для німецької аудиторії. Його запуск планувався на 30 вересня.

«Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента України, жодних заяв Володимира Зеленського», - наголосили в ОП.

Також повідомляється, що сайт має ознаки шахрайського ресурсу, створеного для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні.

«Проект нагадує класичну фінансову піраміду», - йдеться у повідомленні.