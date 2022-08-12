Facebook почне тестувати наскрізне шифрування за замовчуванням у Messenger

Facebook оголосив, що почне тестувати наскрізне шифрування як параметр за замовчуванням для деяких користувачів програми Messenger на Android та iOS .

Як пише The Guardian, до такого кроку компанія вдалася після того, як стикнулась із негативною реакцією користувачів на передачу повідомлень до відділу поліції Небраски. Саме це допомогло висунути звинувачення проти підлітка та її матері за нібито проведення незаконного аборту.

Детектив поліції Норфолка в червні попросив у Facebook «контактну інформацію профілю, повідомлення на стіні та список друзів із ідентифікаторами Facebook» матері підлітка. Правоохоронці також надіслали вимогу на отримання всіх її фотографій та особистих повідомлень.

Обсяг даних користувачів, які у підсумку передав Facebook, невідомий, однак приватні повідомлення між жінками, які обговорювали, як отримати таблетки для аборту, були передані поліції.