Facebook почне тестувати наскрізне шифрування за замовчуванням у Messenger
Через незахищені дані постраждала американка, яку звинуватили у незаконному аборті, інформує
Facebook оголосив, що почне тестувати наскрізне шифрування як параметр за замовчуванням для деяких користувачів програми Messenger на Android та iOS.
Як
Детектив поліції Норфолка в червні попросив у Facebook «контактну інформацію профілю, повідомлення на стіні та список друзів із ідентифікаторами Facebook» матері підлітка. Правоохоронці також надіслали вимогу на отримання всіх її фотографій та особистих повідомлень.
Обсяг даних користувачів, які у підсумку передав Facebook, невідомий, однак приватні повідомлення між жінками, які обговорювали, як отримати таблетки для аборту, були передані поліції.