Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні

Функції Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні — протягом наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels. Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
Фото: theukrainians.org

Instagram запустив Reels ще 2020 року. Ця функція стала популярною у світі, але в Україні працювала не на повну. 2018 року з\'явився Instagram Music, але він був недоступний для українських користувачів.

«Тепер ми можемо додавати музику до сторіс в кілька кліків з великої музичної бібліотеки Instagram», — пояснив Федоров.

За його словами, Мінцифри понад рік вело переговори з керівництвом Meta — власником Instagram — щодо запуску цих функцій.

«Дякую Meta за цей важливий крок і підтримку України. Сподіваюся, скоро ми забудемо і про проблеми з модерацією українського контенту», — додав Федоров.





Интересные новости
В окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язокВ окупованому Енергодарі зник інтернет та мобільний зв'язок
Twitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярдиTwitter шукає докази спроб Маска зірвати угоду на $44 мільярди
Держспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацюДержспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацю
Instagram Reels та Music тепер доступні в УкраїніInstagram Reels та Music тепер доступні в Україні
Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%
Блок рекламы


Похожие новости
В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та MusicВ Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music
В Україні стала доступною функція Instagram Music В Україні стала доступною функція Instagram Music
У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів StarlinkУ Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink
Сервіс Oll.TV припинив роботу в УкраїніСервіс Oll.TV припинив роботу в Україні
В Україні викрито 6 шахрайських схем в Інтернеті під час війни: як захистити свої грошіВ Україні викрито 6 шахрайських схем в Інтернеті під час війни: як захистити свої гроші
У Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та InstagramУ Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та Instagram
Instagram знову заблокувала хештег про злочини Росії в УкраїніInstagram знову заблокувала хештег про злочини Росії в Україні
Редактора Вікіпедії з Білорусі засудили до трьох років за статті про війну в Україні
Instagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в УкраинеInstagram запустила функцию для поиска пропавших детей, она будет работать и в Украине
Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – ФедоровFacebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент – Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости