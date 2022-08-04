Функції Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні — протягом наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels. Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Фото: theukrainians.org

Instagram запустив Reels ще 2020 року. Ця функція стала популярною у світі, але в Україні працювала не на повну. 2018 року з\'явився Instagram Music, але він був недоступний для українських користувачів.

«Тепер ми можемо додавати музику до сторіс в кілька кліків з великої музичної бібліотеки Instagram», — пояснив Федоров.

За його словами, Мінцифри понад рік вело переговори з керівництвом Meta — власником Instagram — щодо запуску цих функцій.

«Дякую Meta за цей важливий крок і підтримку України. Сподіваюся, скоро ми забудемо і про проблеми з модерацією українського контенту», — додав Федоров.