2022-07-26
У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink
Термінали дають змогу рятувальникам, лікарям, волонтерам і не тільки отримувати доступ до мережі в складних умовах, інформує
Наразі на території України працюють 12 тисяч терміналів Starlink. Таку статистику
"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", – зазначив він.
Міністр констатував, що в нашій країні термінали тестують фактично в найбільш екстремальних умовах, інформацію про особливості функціонування в непростій ситуації передають і розробникам.
Оксана Коваль, ZN.ua