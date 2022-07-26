У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink

Термінали дають змогу рятувальникам, лікарям, волонтерам і не тільки отримувати доступ до мережі в складних умовах, інформує ZN.ua.

У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink
На території України працюють 12 тисяч терміналів Starlink
© depositphotos/MikeMareen

Наразі на території України працюють 12 тисяч терміналів Starlink. Таку статистику навів у своєму телеграмі голова Мінцифри Михайло Федоров.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", – зазначив він.

Міністр констатував, що в нашій країні термінали тестують фактично в найбільш екстремальних умовах, інформацію про особливості функціонування в непростій ситуації передають і розробникам.


Оксана Коваль, ZN.ua





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