У Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink

Наразі на території України працюють 12 тисяч терміналів Starlink. Таку статистику навів у своєму телеграмі голова Мінцифри Михайло Федоров.

"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", – зазначив він.

Міністр констатував, що в нашій країні термінали тестують фактично в найбільш екстремальних умовах, інформацію про особливості функціонування в непростій ситуації передають і розробникам.