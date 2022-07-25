Сервіси OLL.TV і Xtra TV, що належать Ахметову, припинили роботу після здачі ліцензій
Провайдер цифрового інтерактивного телебачення OLL.TV та оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу «Медіа група Україна», 100%-м бенефіціаром якої є Рінат Ахметов, припинили трансляцію телеканалів та надання послуг своїм абонентам,
Відповідні оголошення нині відображаються при заході на сайти OLL.TV та Xtra TV. У них зазначено, що з 23:00 22 липня надання послуг припинено «у зв'язку з набранням чинності» закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.
У свою чергу оператор зв'язку «Укртелеком», який на 92,8% також належить Ахметову, повідомив, що у зв'язку з тим, що сервіс OLL.TV з 22 липня припиняє трансляцію каналів і надання послуг споживачам, він також змушений припинити надання послуги «Інтерактивне телебачення», що технологічно базувалася на платформі OLL.TV («Інтерактивне TV» та «TV Бізнес»).
«Таким чином, тарифікація послуги „Інтерактивне телебачення“ та оренда обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображено у рахунках за липень», — зазначили в «Укртелекомі».
У компанії при цьому вибачаються «за незручності», зазначаючи, що її команда вже працює над пошуком нового сучасного телевізійного сервісу для своїх клієнтів.
Нагадаємо
До складу медіахолдингу Медіа Група Україна входять телеканали Україна, Україна 24, НЛО ТВ, Індиго ТВ, Футбол ?/3, регіональний 34 телеканал, оператор супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, сайт segodnya.ua, Vogue.UA.
23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів. Згідно з документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ та участь у політичному житті.
Крім цього, людина має бути кінцевим бенефіціарним власником підприємства, яке займає монопольне становище на ринку, і протягом року поспіль підтримує чи посилює таке становище. А також мати підтверджену вартість активів (і суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є) понад 2 млрд 270 млн грн.