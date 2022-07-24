Google звільняє інженера за твердження про те, що штучний інтелект має почуття

Google звільнив одного зі своїх інженерів, який заявив, що система штучного інтелекту компанії має почуття, інформує ZN.ua.

Google звільняє інженера за твердження про те, що штучний інтелект має почуття
© Engineered Arts

Минулого місяця Блейк Лемуан оприлюднив свою теорію про те, що мовна технологія Google має почуття, і тому її «бажання» слід поважати. Google і кілька експертів зі штучного інтелекту спростували ці заяви, а в п’ятницю компанія підтвердила, що його звільнили, пише BBC.

У заяві Google заявила, що претензії пана Лемуана щодо The Language Model for Dialogue Applications (Lamda) були «повністю необґрунтованими» і що компанія працювала з ним «багато місяців», щоб прояснити це.


Оксана Коваль, ZN.ua





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