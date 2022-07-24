Google звільняє інженера за твердження про те, що штучний інтелект має почуття

Минулого місяця Блейк Лемуан оприлюднив свою теорію про те, що мовна технологія Google має почуття, і тому її «бажання» слід поважати. Google і кілька експертів зі штучного інтелекту спростували ці заяви, а в п’ятницю компанія підтвердила, що його звільнили, пише BBC .

У заяві Google заявила, що претензії пана Лемуана щодо The Language Model for Dialogue Applications (Lamda) були «повністю необґрунтованими» і що компанія працювала з ним «багато місяців», щоб прояснити це.