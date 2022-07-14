У роботі Twitter стався масштабний збій

На проблеми з доступом до сервісу скаржаться користувачі з США, Туреччини, Польщі та інших країн, інформує ZN.ua.

У роботі Twitter стався масштабний збій
© unsplash.com

У роботі сервісу мікроблогів Twitter стався глобальний збій, свідчать дані сервісу Downdetector. Користувачі почали повідомляти про проблеми близько 15.00 14 липня.

Найбільше скарг надійшло на роботу мобільної версії, але не працює також десктопна версія сайту.

На проблеми з доступом до Twitter скаржаться користувачі по всьому світу: у США, Туреччині, Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та інших країнах. Зіткнулися із проблемами і жителі України.

Так, при спробі зайти на сайт, стрічка новин не оновлюється, а при перезавантаженні сервіс пише «Щось пішло не так, але не хвилюйтеся, це не ваша проблема».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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