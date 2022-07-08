Мінкульт опублікував поради, як зробити Google українським і не бачити російські фейки
З 16 липня при запиті російською мовою публікації українських медіа будуть з'являтися рідше
Українські онлайн видання з 16 липня переходять на українську мову, отже у пошуку Google при запиті російською мовою публікації українських медіа будуть з'являтися рідше, а російські фейки навпаки – частіше, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.
«Позбавити себе від російського контенту й захистити національні інтереси цілком можливо», -
Міністерство пропонує детальну інструкцію, як зробити Google українцем, щоб перемогти у інформаційній війні з Росією. Для цього потрібно змінити налаштування облікового запису, а також надалі робити пошукові запити в Google українською.
Нагадаємо, 16 липня 2022 року набирають чинності частина друга та шоста статті 27
Усі інтернет-ресурси (веб-сайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо) повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.
Крім того, будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму - пральна машина, кавоварка чи автомобіль, повинен бути адаптований для реалізації в Україні, тобто на товарі має бути українськомовний інтерфейс.