Мінкульт опублікував поради, як зробити Google українським і не бачити російські фейки

З 16 липня при запиті російською мовою публікації українських медіа будуть з'являтися рідше

Мінкульт опублікував поради, як зробити Google українським і не бачити російські фейки
Український Google

Українські онлайн видання з 16 липня переходять на українську мову, отже у пошуку Google при запиті російською мовою публікації українських медіа будуть з'являтися рідше, а російські фейки навпаки – частіше, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Позбавити себе від російського контенту й захистити національні інтереси цілком можливо», - наголошують у відомстві.

Міністерство пропонує детальну інструкцію, як зробити Google українцем, щоб перемогти у інформаційній війні з Росією. Для цього потрібно змінити налаштування облікового запису, а також надалі робити пошукові запити в Google українською.

Нагадаємо, 16 липня 2022 року набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. За новими нормами українська мова має стати мовою веб-ресурсів та інтерфейсів користувача.

Усі інтернет-ресурси (веб-сайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо) повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Крім того, будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму - пральна машина, кавоварка чи автомобіль, повинен бути адаптований для реалізації в Україні, тобто на товарі має бути українськомовний інтерфейс.


Артем Руденко, ZN.ua





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