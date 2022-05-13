СНБО запустил сайт "Оккупант" с данными военнопленных россиян

С помощью сервисов портала родственники роSSийских военных могут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных россиянах.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Сайт «Окупант» - это информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ , вторгшихся на территорию Украины, начиная с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порталом смогут пользоваться граждане РоSSии, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники роSSийских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

"Отмечаем, что с роSSийскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцы по возвращении из плена в РоSSии сообщают о нечеловеческих услових: есть раненые с сепсисом и ампутациями.

Ранее Министерство обороны подготовило инструкцию для россиян, как правильно сдаваться в плен. Для украинцев же разработали советы, как брать в плен. Также заместитель министра обороны поделилась номером телефона, "по которому можно позвонить и вам помогут".