В Херсонской области оккупанты собираются отключить украинцам Facebook и Instagram

Оккупационные власти Херсонщины планируют в ближайшее время отключить на территории области Facebook и Instagram. Об этом сообщили роSSийские пропагандисты, ссылаясь на слова самопровозглашенного "замглавы администрации Херсонщины" Кирилла Стремоусова.

«Конечно, мы в ближайшее время силами "военно-гражданской администрации" запретим на территории [области] Facebook, Instagram и другие группы. Они дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — сказал коллаборант Стремоусов.