2022-05-05
В Херсонской области оккупанты собираются отключить украинцам Facebook и Instagram
Коллаборант Стремоусов назвал эти соцсети экстремистскими
Оккупационные власти Херсонщины планируют в ближайшее время отключить на территории области Facebook и Instagram. Об этом
«Конечно, мы в ближайшее время силами "военно-гражданской администрации" запретим на территории [области] Facebook, Instagram и другие группы. Они дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — сказал коллаборант Стремоусов.
Юлия Лавришин, ZN.ua