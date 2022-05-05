В Херсонской области оккупанты собираются отключить украинцам Facebook и Instagram

Коллаборант Стремоусов назвал эти соцсети экстремистскими

Оккупационные власти Херсонщины планируют в ближайшее время отключить на территории области Facebook и Instagram. Об этом сообщили роSSийские пропагандисты, ссылаясь на слова самопровозглашенного "замглавы администрации Херсонщины" Кирилла Стремоусова.

«Конечно, мы в ближайшее время силами "военно-гражданской администрации" запретим на территории [области] Facebook, Instagram и другие группы. Они дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе», — сказал коллаборант Стремоусов.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Беларуси массово блокируют доступ к интернету. Это связано с войной в Украине - разведкаВ Беларуси массово блокируют доступ к интернету. Это связано с войной в Украине - разведка
ПриватБанк перенес свои сервера в ЕвропуПриватБанк перенес свои сервера в Европу
Ищите сами: Финляндия отключила дата-центр Яндекса от электропитанияИщите сами: Финляндия отключила дата-центр Яндекса от электропитания
Хакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UAХакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UA
Укрзализныця поддается кибератакам - возможны сбои в работе отдельных сервисовУкрзализныця поддается кибератакам - возможны сбои в работе отдельных сервисов
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцевМошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев
Зарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиямЗарубежные СМИ предоставили украинцам бесплатный доступ к электронным версиям
Что-то новое добавить ума не хватило: в РоSSии представили отечественный аналог Instagram, фотоЧто-то новое добавить ума не хватило: в РоSSии представили отечественный аналог Instagram, фото
Instagram-звезда кот Степан собрал круглую сумму помощи животным в Украине, пострадавшим от войныInstagram-звезда кот Степан собрал круглую сумму помощи животным в Украине, пострадавшим от войны
Жителям РоSSии разрешили пользоваться Instagram и Facebook, несмотря на их запретЖителям РоSSии разрешили пользоваться Instagram и Facebook, несмотря на их запрет
В Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших людейВ Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших людей
В Киеве нашли TikTok-"наводчика", из-за которого оккупанты обстреляли ТРЦ "Ретровиль"В Киеве нашли TikTok-"наводчика", из-за которого оккупанты обстреляли ТРЦ "Ретровиль"
Бекхэм предоставил свой Instagram украинскому доктору из ХарьковаБекхэм предоставил свой Instagram украинскому доктору из Харькова
Прощай, Instagram: РоSSия заблокировала популярную соцсетьПрощай, Instagram: РоSSия заблокировала популярную соцсеть
Иностранцы забронировали через Airbnb за 48 часов жилья в Украине на $1,9 млн, чтобы помочь украинцам
Последние новости
Подгружаем последние новости