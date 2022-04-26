Илон Маск покупает Twitter Inc за $44 миллиарда

Социальная сеть успела стать центром публичного дискурса и местом жизненно важных онлайн-дебатов, информирует ZN.ua .

Маск, один из самых популярных пользователей Twitter с более чем 83 миллионами подписчиков, начал накапливать долю около 9% в январе. В марте он усилил свою критику Twitter , утверждая, что алгоритмы компании пристрастны, а ленты переполнены автоматизированными нежелательными сообщениями. Он также предположил, что рост пользователей Twitter был раздут ботами. Отбросив приглашение присоединиться к совету компании, 14 апреля он предложил сделать Twitter частным, сказав, что "сделает платформу бастионом свободы слова" и сделал другие намеки на изменения, которые он внесет как владелец, пишет Bloomberg.

Идеи перешли от практических – допустим, позволить пользователям редактировать твиты и бороться с распространением ботов – к необычным, таким как предложение превратить штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в приют для бездомных.

«Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», – сказал Маск в заявлении в понедельник.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено позже этого года. Согласно заявлению, Маск, самый богатый человек мира, получил 25,5 миллиарда долларов долгового и маржинального финансирования и предоставит около 21 миллиарда долларов собственного капитала для финансирования сделки.



