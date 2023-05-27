ЄС заморозив активи російського ЦБ вартістю понад 200 мільярдів євро

ЄС з початку війни в Україні заблокував понад 200 млрд євро ($215 млрд) активів Центрального банку Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на нові дані, розкриті європейськими банками в рамках 10-го пакету санкцій.

Фото: bloomberg.com

Що відомо

«ЄС має намір переконатися, що росія заплатить за завдані Україні збитки», — заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, який підтвердив дані про обсяг заморожених активів.

Він зазначив, що ЄС «вивчає способи використання заморожених активів для виконання цієї мети». За словами Віганда, Єврокомісія тісно працює зі Швецією, яка головує в ЄС, над обговоренням того, як російські активи можуть бути використані.

ЄС також заморозив 24,1 млрд євро активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції, за 14 місяців з початку війни. Під санкції потрапили понад 1500 фізосіб, заборона на експорт до Росії торкнулася сотень товарів і технологій.