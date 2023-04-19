Виробник горілки Absolut припиняє експорт до Росії

Шведська компанія Absolut Company, яка входить до концерну Pernod Ricard, припиняє експорт своєї продукції до Росії. Про це йдеться у заяві компанії, передає AFP.

Фото: vzboltay.com

Минулого тижня стало відомо, що компанія частково відновить постачання своєї продукції на російський ринок. За словами виробника горілки, це рішення викликало реакцію товариства у Швеції.

«Тому Absolut ухвалила рішення припинити експорт свого бренду в Росії», — йдеться в повідомленні.

Крім горілки Absolut Company виготовляє ром Malibu, лікер Kahlua та інший алкоголь.