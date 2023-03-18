Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є

В Україні вже є не лише механізм виплат компенсації за втрачене житло, але з'явилися й самі кошти. Отже, наразі компенсація за зруйноване житло наразі виплачуватиметься з двох джерел: із заарештованих коштів російських банків та з прибутків Нацбанку України.

В Україні вже є гроші на виплату компенсації за зруйноване житло, - Олена Шуляк

Про це повідомила в коментарі телеканалу "Ми – Україна" заступниця голови комітету ВР з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Живі" гроші на виплату українцям компенсації за зруйноване житло вже є, каже депутатка. Ще торік було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. І до цього фонду вже надійшло 17 млрд гривень.

"Гроші були арештовані у російських банків — Сбербанку Росії, який мав „дочку“ на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб згідно з ухваленим законопроектом №?7198 надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло", - розповіла Олена Шуляк.

В Україні вже є гроші на виплату компенсації за зруйноване житло, - Олена Шуляк

Влада також сподівається, що цьогоріч цей Фонд буде наповнюватись і з інших джерел. Зокрема, таким ймовірним джерелом наповнення може стати прибуток від НБУ. Ці кошти у розмірі 35,5 млрд гривень також мають намір використати на виплату громадянам компенсації за зруйноване житло.

Нагадаємо, законом №7198, який Верховна Рада проголосувала вже в другому читанні, не передбачено компенсації за житло для великої частини громадян. Йдеться про тих, хто уже встиг відремонтувати своє житло власним коштом. Їм обіцяли, що всі їхні витрати буде враховано, і їм компенсують видатки на ремонт житла. Однак тепер з'ясувалося, що із закону видалили цей пункт. І ніякої компенсації їм не передбачено. За словами тієї ж Олени Шуляк вони можуть розраховувати на відшкодування видатків на ремонт житла лише тоді, коли почнеться виплата репарацій від РФ.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблемиУкраїна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард БанкуФонд гарантування почав виплати вкладникам Форвард Банку
В Україні обвалилися ціни на квартири: де продається найдешевше житлоВ Україні обвалилися ціни на квартири: де продається найдешевше житло
Ціни на квартири в новобудовах Києва та Львова: де дешевше купити житлоЦіни на квартири в новобудовах Києва та Львова: де дешевше купити житло
У Києві злетіли ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло в районах столиціУ Києві злетіли ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло в районах столиці
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
У Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війниУ Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війни
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
Трудові мігранти стали менше переказувати гроші в Україну — НБУТрудові мігранти стали менше переказувати гроші в Україну — НБУ
Зберігати в євро та доларах: експерт порадив українцям не тримати гроші під матрацом, щоб не програтиЗберігати в євро та доларах: експерт порадив українцям не тримати гроші під матрацом, щоб не програти
На ремонт виділили понад 15 мільйонів: підрядник украв із бюджету гроші на реконструкцію гімназіїНа ремонт виділили понад 15 мільйонів: підрядник украв із бюджету гроші на реконструкцію гімназії
Последние новости
Подгружаем последние новости