Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
В Україні вже є не лише механізм виплат компенсації за втрачене житло, але з'явилися й самі кошти. Отже, наразі компенсація за зруйноване житло наразі виплачуватиметься з двох джерел: із заарештованих коштів російських банків та з прибутків Нацбанку України.
Про це повідомила в коментарі телеканалу "Ми – Україна" заступниця голови комітету ВР з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
"Живі" гроші на виплату українцям компенсації за зруйноване житло вже є, каже депутатка. Ще торік було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. І до цього фонду вже надійшло 17 млрд гривень.
"Гроші були арештовані у російських банків — Сбербанку Росії, який мав „дочку“ на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб згідно з ухваленим законопроектом №?7198 надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло", - розповіла Олена Шуляк.
Влада також сподівається, що цьогоріч цей Фонд буде наповнюватись і з інших джерел. Зокрема, таким ймовірним джерелом наповнення може стати прибуток від НБУ. Ці кошти у розмірі 35,5 млрд гривень також мають намір використати на виплату громадянам компенсації за зруйноване житло.
Нагадаємо, законом №7198, який Верховна Рада проголосувала вже в другому читанні, не передбачено компенсації за житло для великої частини громадян. Йдеться про тих, хто уже встиг відремонтувати своє житло власним коштом. Їм обіцяли, що всі їхні витрати буде враховано, і їм компенсують видатки на ремонт житла. Однак тепер з'ясувалося, що із закону видалили цей пункт. І ніякої компенсації їм не передбачено. За словами тієї ж Олени Шуляк вони можуть розраховувати на відшкодування видатків на ремонт житла лише тоді, коли почнеться виплата репарацій від РФ.