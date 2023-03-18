Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є

В Україні вже є не лише механізм виплат компенсації за втрачене житло, але з'явилися й самі кошти. Отже, наразі компенсація за зруйноване житло наразі виплачуватиметься з двох джерел: із заарештованих коштів російських банків та з прибутків Нацбанку України.

Про це повідомила в коментарі телеканалу "Ми – Україна" заступниця голови комітету ВР з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Живі" гроші на виплату українцям компенсації за зруйноване житло вже є, каже депутатка. Ще торік було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ . І до цього фонду вже надійшло 17 млрд гривень.

"Гроші були арештовані у російських банків — Сбербанку Росії, який мав „дочку“ на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб згідно з ухваленим законопроектом №?7198 надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло", - розповіла Олена Шуляк.

Влада також сподівається, що цьогоріч цей Фонд буде наповнюватись і з інших джерел. Зокрема, таким ймовірним джерелом наповнення може стати прибуток від НБУ. Ці кошти у розмірі 35,5 млрд гривень також мають намір використати на виплату громадянам компенсації за зруйноване житло.