"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди

Державний концерн "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Про це пресслужба підприємства написала на своїй сторінці в Facebook , зауваживши, що це вже другий тип боєприпасів, які концерн виготовляє у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном, інформує ZN.ua .

Там розповіли, що на замовлення Міноборони Силам оборони вже поставлено першу партію цих снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80.

"Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм, - повідомляють в "Укроборонпромі". - З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо".