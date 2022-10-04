Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за жовтень

З учорашнього дня, 3 жовтня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за жовтень. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за жовтень
Фото: 5.ua

Подробиці

На пенсійні виплати за жовтень направлено 1,7 млрд грн, у т. ч. 1,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта».

«Водночас повідомляємо, профінансовано житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу за вересень на суму 0,6 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав про те, що з 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей, старших за 70 років, і у тих, хто має великий страховий стаж.





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