Новостей.COM ⇒
2022-10-04
Пенсійний фонд розпочав виплату пенсій за жовтень
З учорашнього дня, 3 жовтня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за жовтень. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Фото: 5.ua
Подробиці
На пенсійні виплати за жовтень направлено 1,7 млрд грн, у т. ч. 1,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта».
«Водночас повідомляємо, профінансовано житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу за вересень на суму 0,6 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше Мінфін писав про те, що з 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей, старших за 70 років, і у тих, хто має великий страховий стаж.