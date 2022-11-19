Україна буде виробляти важке озброєння й військову техніку з мінімум шістьма державами НАТО

Угоди також передбачають спільну розробку зброї й техніки, інформує ZN.ua.

Український державний концерн «Укроборонпром» буде спільно розробляти й виробляти важке озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами Північноатлантичного Альянсу. Про інтеграцію України в оборонно-промисловий комплекс НАТО повідомляється на сайті «Укроборонпрому».

Там уточнили, що наша країна вже уклала угоди з Польщею, Чехією, Францією, Данією і ще кількома партнерами, розголошення будь-якої інформації про співпрацю з якими не передбачено.

“Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння”, – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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