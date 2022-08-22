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2022-08-22
США з наступного року вироблятимуть рекордну кількість нафти – Дженніфер Ґренголм
Це має нормалізувати світові ціни на пальне.
Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти. Про це в інтерв'ю на для
«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», – сказала Дженніфер Ґренголм, інформує
За її словами, США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день.
Юлія Лавришин, ZN.ua