США з наступного року вироблятимуть рекордну кількість нафти – Дженніфер Ґренголм

Це має нормалізувати світові ціни на пальне.

Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти. Про це в інтерв'ю на для Fox News Sunday заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.

«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», – сказала Дженніфер Ґренголм, інформує ZN.ua.

За її словами, США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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