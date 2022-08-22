США з наступного року вироблятимуть рекордну кількість нафти – Дженніфер Ґренголм

Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти. Про це в інтерв'ю на для Fox News Sunday заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.

«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», – сказала Дженніфер Ґренголм, інформує ZN.ua .