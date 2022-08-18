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2022-08-18
Державний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспорту
АТ «ЕКУ» розпочинає експорт електроенергії європейським трейдинговим компаніям, інформує
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. Щоб забезпечити експортні угоди, АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") взяло участь у добових аукціонах із доступу до перетину для експорту, що проводить НЕК «Укренерго». Так 17 серпня 2022 року АТ «ЕКУ» викупило 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Словаччини та 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Румунії, виставлених на аукціон.
Артем Руденко, ZN.ua