Державний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспорту

АТ «ЕКУ» розпочинає експорт електроенергії європейським трейдинговим компаніям, інформує ZN.ua.

Державний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспорту
Державний трейдер почав експортувати електроенергію
© depositphotos/naufalmq

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. Щоб забезпечити експортні угоди, АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") взяло участь у добових аукціонах із доступу до перетину для експорту, що проводить НЕК «Укренерго». Так 17 серпня 2022 року АТ «ЕКУ» викупило 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Словаччини та 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Румунії, виставлених на аукціон.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
Європейський центральний банк підняв відсоткові ставки одразу на половину пунктуЄвропейський центральний банк підняв відсоткові ставки одразу на половину пункту
На окупованій Луганщині припинили діяльність понад 3,4 тисячі підприємствНа окупованій Луганщині припинили діяльність понад 3,4 тисячі підприємств
В Україні розпочався сезон лохини: за скільки продають перші ягоди на базарахВ Україні розпочався сезон лохини: за скільки продають перші ягоди на базарах
Державний борг України може зрости до 80-85% — УстенкоДержавний борг України може зрости до 80-85% — Устенко
Новый шантаж «Газпрома»: поставки газа в Германию сокращены наполовинуНовый шантаж «Газпрома»: поставки газа в Германию сокращены наполовину
Урожай 2022 года в Украине составит только половину прошлогоднегоУрожай 2022 года в Украине составит только половину прошлогоднего
Молдова выплатила "Газпрому" половину средств за использованный в феврале газМолдова выплатила "Газпрому" половину средств за использованный в феврале газ
Биткоин потерял половину цены за два месяца: что советуют инвесторамБиткоин потерял половину цены за два месяца: что советуют инвесторам
Германия закрывает половину своих АЭС
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Последние новости
Подгружаем последние новости