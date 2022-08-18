Державний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспорту

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. Щоб забезпечити експортні угоди, АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") взяло участь у добових аукціонах із доступу до перетину для експорту, що проводить НЕК «Укренерго». Так 17 серпня 2022 року АТ «ЕКУ» викупило 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Словаччини та 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Румунії, виставлених на аукціон.