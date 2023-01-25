ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи

Енергохолдинг ДТЕК у січні почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК в Telegram.

Фото: pixabay.com

«Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.