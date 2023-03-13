Перекази заробітчан зменшилися на 14,4% — CASE Україна

Обсяги приватних грошових переказів у січні 2023 року в порівнянні з січнем минулого року зменшилися на 14,4% та становили $967 млн, зазначається в проєкті аналітичного центру CASE Україна «Ціна держави» з посиланням на дані НБУ.

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Перекази заробітчан

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 28,5%, інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 11,1%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 19,9% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 8,6% порівняно з січнем минулого року.

Попри скорочення обсягу переказів, заробітчани залишаються одними з лідерів із забезпечення притоку валюти до України.

Прогнози НБУ

За прогнозами НБУ, обсяг приватних грошових переказів до України у 2023 році становитиме $15,9 млрд (прогноз був скоригований у бік скорочення, оскільки раніше очікувалось $16,4 млрд), а у 2024-му — $15 млрд.

Причина скорочення

Тенденція до скорочення грошових переказів спостерігалась і у 2022-му — за рік в Україну було переказано майже $13 млрд, що на $1 млрд, або 7%, менше ніж у 2021-му. Саме у 2021 році було зафіксовано рекордну кількість грошових переказів в Україну (понад $14 млрд).

У 2022 році також спостерігалося зростання витрат мігрантів у країнах перебування (+8,5%) та сум сплачених податків у країнах перебування (+16,1%).