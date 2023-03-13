Українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп

Президент Володимир Зеленський відзначає активність українців, які охоче обмінюють застарілі лампи на енергозберігаючі. Зокрема, вже видано 12 мільйонів LED-ламп.

"Активно виконується й наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, наприклад, понад половину генерації найпотужнішого блоку АЕС. Будь ласка, користуйтеся цією програмою обміну ламп", - звернувся президент.

Зеленський також відзначив, що енергетики ліквідували наслідки терористичного удару 9 березня.

"Станом на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків – зі світлом. Житомирщина – зі світлом. Усі міста й громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені. Я дякую кожному й кожній, хто працював для цього!".