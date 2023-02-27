Керівник Шосткинської РВА привласнив 40 цистерн дизелю та скрапленого газу українських компаній – ДБР

Минулого тижня його відсторонили від посади.

Керівник Шосткинської районної військової адміністрації привласнив дизпаливо та скраплений газ українських компаній із сорока російських вагонів, які на початок повномасштабного російського вторгнення у 2022 році прибули в Україну, заявили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР у ніч перед широкомасштабною агресією РФ на територію нашої України прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній. Водночас скориставшись воєнним станом та своєю посадою голова районної військової адміністрації вирішив вилучити все майно.

«У результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Українські компанії зазнали збитків на понад 27 млн гривень», - заявили у слідчих органах.

Наразі рішенням суду понад 40 російських вагонів передано в управління до АРМА, а посадовцю у січні 2023 року повідомили про підозру в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб.


Ірина Знась, ZN.ua





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