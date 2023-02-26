Підірвали дамбу? На окраїні Бахмута зафіксували потоп, відео

Російські пропагандисти повідомляють про можливий підрив дамби у Бахмуті, який нібито має сповільнити просування ЗС РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, росЗМІ повідомляють про підрив греблі на Північному ставку, який розташований у Бахмуті, внаслідок чого утворився потоп.

Окрім цього, як розповідає Андрій Цаплієнко, загарбники інформують про захоплення населеного пункту Ягідне на північному заході від прифронтового міста. У якості підтвердження росіяни публікують знімки, які були зроблені біля стели.

У штурмових операціях поблизу Бахмута, ймовірно, брали участь найманці ПВК "Вагнер".

"Стела, до речі, знаходиться доволі далеко від села. В селі незначна кількість приватних будинків та господарчі будівлі", - додав Цаплієнко, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно не підтверджує інформацію про захоплення "вагнерівцями" населеного пункту Ягідне. На онлайн-мапі бойових дій DeepState село поблизу Бахмуту відображено як окуповане.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Чиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млнЧиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млн
Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримкуСвітовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку
Блок рекламы


Похожие новости
На Одеській митниці зафіксували оборудки на понад 300 млн гривеньНа Одеській митниці зафіксували оборудки на понад 300 млн гривень
Долар та євро подешевшали: який курс валют зафіксували перед вихіднимиДолар та євро подешевшали: який курс валют зафіксували перед вихідними
В Індії підірвали два стометрові хмарочоси, збудовані нелегальноВ Індії підірвали два стометрові хмарочоси, збудовані нелегально
Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив в криптофондиАналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив в криптофонди
"Іду на ви": в Україні випустили нову монету на честь Сил спецоперацій, відео"Іду на ви": в Україні випустили нову монету на честь Сил спецоперацій, відео
Квадратні та у вигляді серця: в Україні збирають урожай "незвичайних" кавунів, фото та відеоКвадратні та у вигляді серця: в Україні збирають урожай "незвичайних" кавунів, фото та відео
В Україні випустили монети "Ой у лузі червона калина": фото та відеоВ Україні випустили монети "Ой у лузі червона калина": фото та відео
Чоловіку з російським паспортом не продали речі за кордоном: відео з магазинуЧоловіку з російським паспортом не продали речі за кордоном: відео з магазину
АМКУ заборонив освітянам Оболоні зливати знайомим харчувальникам 29 мільйонів по «переговорці» (відео)
«Що це було»: урядова схема «монетизації» Фірташа через субсидії і «Нафтогаз» (відео)
Последние новости
Подгружаем последние новости