Підірвали дамбу? На окраїні Бахмута зафіксували потоп, відео

Російські пропагандисти повідомляють про можливий підрив дамби у Бахмуті, який нібито має сповільнити просування ЗС РФ , інформує Апостроф .

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, росЗМІ повідомляють про підрив греблі на Північному ставку, який розташований у Бахмуті, внаслідок чого утворився потоп.

Окрім цього, як розповідає Андрій Цаплієнко, загарбники інформують про захоплення населеного пункту Ягідне на північному заході від прифронтового міста. У якості підтвердження росіяни публікують знімки, які були зроблені біля стели.

У штурмових операціях поблизу Бахмута, ймовірно, брали участь найманці ПВК "Вагнер".

"Стела, до речі, знаходиться доволі далеко від села. В селі незначна кількість приватних будинків та господарчі будівлі", - додав Цаплієнко, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно не підтверджує інформацію про захоплення "вагнерівцями" населеного пункту Ягідне. На онлайн-мапі бойових дій DeepState село поблизу Бахмуту відображено як окуповане.