На Одеській митниці зафіксували оборудки на понад 300 млн гривень

На разі вдалось оцінити трохи більше третини прихованих від розмитнення товарів, інформує ZN.ua.

На Одеській митниці зафіксували оборудки на понад 300 млн гривень
© depositphotos / grigvovan

На Одеській митниці зафіксували фінансові оборудки, які завдали збитки державі уже на понад 300 млн грн, повідомило Державне бюро розслідувань.

Так, 18 жовтня ДБР виявило на митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких був штучно затягнутий посадовцями.

Наразі працівники бюро оглянули уже 50 контейнерів, у яких були елітні автомобілі, техніка, взуття, алкоголь, будівельні матеріали та продукти харчування. Орієнтовна вартість, оглянутого товару, вже перевищує 300 мільйонів гривень.

«Документи на всі товари відсутні, як і відомості про їх власників. Всі кошти підуть на зміцнення обороноздатності держави», - заявили в бюро.

При цьому в ДБР повідомили, що окремі комерсанти вже намагаються офіційно сплатити відповідні штрафні санкції та митні збори, аби повернути свої товари.


Ірина Знась, ZN.ua





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