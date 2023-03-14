Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares, пише forklog.

Фото: biz.censor.net

Відтік коштів

Негативна динаміка тривала п'ятий тиждень поспіль.

Зазначені $255 млн еквівалентні 1% обсягу коштів під управлінням. Показник повернувся до значень початку року.

Найвагоміше у відносному вираженні падіння AUM відбулося у травні 2010 року. З того часу AUM виріс на 861%, нагадали фахівці.