Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares, пише forklog.

Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштів
Фото: biz.censor.net

Відтік коштів

Негативна динаміка тривала п'ятий тиждень поспіль.

Зазначені $255 млн еквівалентні 1% обсягу коштів під управлінням. Показник повернувся до значень початку року.

Найвагоміше у відносному вираженні падіння AUM відбулося у травні 2010 року. З того часу AUM виріс на 861%, нагадали фахівці.

З традиційних біткоін-фондів інвестори вивели $244 млн ($20,1 млн тиждень тому). Відтік із структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, склав $1,2 млн проти притоку $1,8 млн у попередній звітний період.

У альткоїнах спостерігалася змішана динаміка. З продуктів на базі Ethereum, Litecoin і Tron інвестори вивели $11 млн і $0,3 млн відповідно. Фонди на основі Solana залучили $0,4 млн, XRP — $0,3 млн.





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