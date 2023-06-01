ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня

ПриватБанк закрив послугу зняття готівкових доларів та євро з деяких карт клієнтів. З 1 червня всі віртуальні карти фінустанови будуть доступні виключно для здійснення онлайн-платежів.

ПриватБанк закриває популярну послугу з 1 червня: хто з клієнтів не зможе знімати готівку з карт

Власники цих карток могли зняти готівку до 1 червня. Про це ПриватБанк попереджав заздалегідь. Зняти валюту від сьогодні не можна буде ні в касах, ні в інших фінансових установах.

Інші функції віртуальних карт, як і раніше, будуть доступні для клієнтів. До них належать: здійснення онлайн-платежів, оплата покупок, включаючи замовлення з країн Європи та інших континентів.

Клієнтам ПриватБанку залишили можливість подати онлайн заявку на видачу готівки ще сьогодні. Термін отримання готівкових доларів та євро триватиме до кінця червня.

ПриватБанк закриває популярну послугу з 1 червня: хто з клієнтів не зможе знімати готівку з карт

Як оформити віртуальну картку від ПриватБанку

Відкрити віртуальну картку клієнти банку можуть через додаток Приват24. Якщо самостійно розібратися не вийде, то можна звернутися за допомогою до онлайн консультантів.

  • Виберіть у Приват24в меню "Мої рахунки" - опцію "Замовити карту online";
  • Зайдіть повторно до Приват24;
  • Карта додається автоматично до "Моїх рахунків";
  • Натисніть "Код CVV" у меню "Мої рахунки", отримайте CVV2-код у SMS.

За допомогою цієї картки можна сплачувати покупки в інтернет-магазинах без додаткової комісії. Усі віртуальні рахунки захищені технологіями MasterCard SecureCode, Verified by Visa.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк затягує процес оформлення пенсійної картки в тому випадку, якщо клієнт відмовляється разом з пенсійною оформити ще й кредитну картку "Універсальна".


Лобанова Єлизавета, Тудей





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