В Україні випустили монети "Ой у лузі червона калина": фото та відео

Національний банк представив пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина", які з 18 липня вводяться в обіг.

Про це інформує пресслужба банку, інформує Апостроф.

Дана монета - серед перших, які були випущені в обіг з початку війни та продовжують серію "Безсмертна моя Україно", зазначають в НБУ.

Її номінал - 10 та 5 гривень. Десятигривнева виготовлена зі срібла 925 проби, тираж - до 5 тисяч штук. П'ятигривнева виготовлена із нейзильберу, тираж - до 250 тисяч штук.

На аверсі кожної з монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію - захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець, сучасний воїн ЗСУ. Вони піднімають символ країни, крона якої нагадує обриси державних кордонів України. Угорі напис: "А ми тую червону калину підіймемо!".

На реверсі - у центрі зображено гілку із листком, ягоди калини. Надпис "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!".

Дизайн монети "Ой у лузі червона калина" розробив київський художник Дмитро Кривоніс.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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