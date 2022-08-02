Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив в криптофонди

За підсумками липня надходження до криптовалютних інвестиційних продуктів склали $474 млн (максимум з початку року), за тиждень з 23 по 29 липня — $81 млн. Такі дані навели аналітики CoinShares, пише Forklog.

Аналітики зафіксували найбільший в 2022 році місячний приплив в криптофонди
Фото: polygant.net
Приплив тривав п'ятий тиждень поспіль. У червні відтоки сумарно становили $481 млн.

У традиційних біткоїн-фондах спостерігався приплив клієнтських коштів у розмірі $84,8 млн. Зі структур, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано перший за останні п'ять тижнів відтік на $2,6 млн.

За підсумками другого тижня поспіль скоротився інтерес інвесторів до продуктів на базі кількох активів. За останні сім днів вони вивели із них $3,7 млн.

Приплив в Ethereum — та Solana-фонди сповільнився з $8,1 млн до $1,1 млн і з $1,8 млн до $1,5 млн відповідно.

Експерти наголосили на збереженні низької торговельної активності. Обсяг операцій з криптопродуктами за підсумками останнього звітного тижня становив $1,3 млрд, що майже вдвічі нижче за середній показник з початку року ($2,4 млрд).

Нагадаємо

Аналітики Grayscale допустили завершення криптозими до кінця березня 2023 року.

Раніше колишній топ-менеджер Goldman Sachs та макроінвестор Рауль Пал передбачив розворот біткоїну через зростання глобальної ліквідності.





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