Франція витратила на прийом українських біженців майже 500 мільйонів євро

Франція витратила за рік на прийом та підтримку біженців з України вже близько 500 млн євро. Про це повідомляє Le Figaro, з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції.

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З початку повномасштабної війни 24 лютого, яка спричинила найбільший рух біженців у Європі з часів Другої світової війни, Франція прийняла понад 100 тисяч українців, 80% серед яких жінки.

Витрати на українських біженців

Витрати на прийом та підтримку українських біженців складають 490 млн євро. При цьому:

майже 220 млн євро було витрачено в рамках допомоги для бенефіціарів тимчасового захисту, наданої українцям;

близько 260 млн євро на проживання;

близько 10,1 млн євро «а денний догляд і транспорт.

Проживання, яке становить половину вартості розміщення біженці з України, включає, зокрема, реквізовані готелі та центри відпочинку, мобілізовані місця екстреного розміщення, які розмістили 30 українців на піку кризи в березні та квітні 2022 року. Крім того, близько 30 000 українців-переселенців розмістили у себе небайдужі французи.

Тимчасовий дозвіл на проживання

У період з 10 березня 2022 року по 30 січня 2023 року Міністерство внутрішніх справ Франції видало тимчасовий дозвіл на проживання 87 928 українцям (без урахування дітей).