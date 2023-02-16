У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість

За останній рік на столичному ринку нерухомості тенденції змінюються частіше, ніж у решті областей. Однокімнатні квартири в лютому 2023 року в середньому коштують на 23% менше, ніж рік тому. При цьому двокімнатні квартири впали в ціні лише на 5,5%, а трикімнатні подорожчали на 3,7%. Аналітики порталу Address.ua проаналізували вартість столичної нерухомості на сьогоднішній день.

Медіанна вартість квадратного метра на вторинному ринку зафіксувалась на позначці 1 266 доларів. Вартість "квадрату" однокімнатної нерухомості на ринку досягає 1253 доларів.

Двокімнатні квартири впали в ціні до 1283 доларів за квадратний метр. Водночас середня вартість трикімнатних квартир збільшилася до 1297 доларів за квадратний метр.

Навіть під час війни серед районів Києва найдешевшим для покупки квартир залишається Деснянський район (1032 доларів за кв.м.), а найдорожчим – Печерський (1858 доларів за кв.м).

За статистикою Address.ua, покупці житла в Києві здебільшого цікавляться двокімнатними квартирами, на які припадає 45% усіх запитів. На однокімнатні попит нижчий – 39% користувачів, на трикімнатні звертає увагу 16% користувачів.

Раніше повідомлялося, що квартири в новобудовах Києва почнуть дорожчати навесні 2023 року.