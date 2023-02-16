У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість

За останній рік на столичному ринку нерухомості тенденції змінюються частіше, ніж у решті областей. Однокімнатні квартири в лютому 2023 року в середньому коштують на 23% менше, ніж рік тому. При цьому двокімнатні квартири впали в ціні лише на 5,5%, а трикімнатні подорожчали на 3,7%. Аналітики порталу Address.ua проаналізували вартість столичної нерухомості на сьогоднішній день.

У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість на первинному та вторинному ринках

Медіанна вартість квадратного метра на вторинному ринку зафіксувалась на позначці 1 266 доларів. Вартість "квадрату" однокімнатної нерухомості на ринку досягає 1253 доларів.

Двокімнатні квартири впали в ціні до 1283 доларів за квадратний метр. Водночас середня вартість трикімнатних квартир збільшилася до 1297 доларів за квадратний метр.

У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість на первинному та вторинному ринках

Навіть під час війни серед районів Києва найдешевшим для покупки квартир залишається Деснянський район (1032 доларів за кв.м.), а найдорожчим – Печерський (1858 доларів за кв.м).

У Києві продовжує падати вартість квартир: скільки коштує нерухомість на первинному та вторинному ринках

За статистикою Address.ua, покупці житла в Києві здебільшого цікавляться двокімнатними квартирами, на які припадає 45% усіх запитів. На однокімнатні попит нижчий – 39% користувачів, на трикімнатні звертає увагу 16% користувачів.

Раніше повідомлялося, що квартири в новобудовах Києва почнуть дорожчати навесні 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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