ТРЦ Ocean Plaza упритул до вторгнення фінансував російський ВПК – Trap Aggressor

За ці гроші були придбані два патронні заводи в Росії.

ТРЦ Ocean Plaza упритул до вторгнення фінансував російський ВПК – Trap Aggressor
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Впритул до початку повномасштабного російського вторгнення прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній йшли на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за ці гроші були придбані два патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor для «Європейської правди».

До 2020 року бенефіціарними власниками ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а потім – його діти. Аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ «ІС "Либідь"», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори, інформує ZN.ua.

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником все ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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