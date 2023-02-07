У січні дохід біткоїн-майнерів зріс на 27%

Сукупний дохід майнерів першої криптовалюти в січні становив $604,6 млн. Показник збільшився на 27% порівняно з груднем, випливає з аналітичного звіту ForkLog.

Доходи майнерів

Середня комісія за біткоїн-трансакцію в січні зросла на 127% — із $0,62 до $1,41. За цей період відповідний показник Ethereum збільшився на 55% — з $2,93 до $4,54.

Частка комісій у доходах впала до 1,38% (2% у грудні).

На тлі відновлення ціни хешрейт біткоїну в січні збільшився на 8,6%, наблизившись до рубежу 300 EH/s.

Загальний тренд показника незмінно висхідний, що вказує на впевненість учасників ринку у довгострокових перспективах першої криптовалюти.

Тісно пов'язана з хешрейтом складність видобутку біткоїну в чергове оновила історичний максимум — на позначці 39,35 T.

Збільшення показника знижує рентабельність операцій та стримує зростання доходів майнерів, але, з іншого боку, стимулює інвестиції у високопродуктивне та енергоефективне обладнання.

Хешпрайс біткоїну поступово відновлюється. Показник вже досяг позначок жовтня 2022 року, що передували листопадовому обвалу ринку.

Частка найбільшого пулу Foundry USA майже досягла третини від сукупного хешрейту цифрового золота (32,3%). Місяць тому показник становив 26,7%. Відповідно, збільшився відрив від найближчого конкурента — AntPool (19,7%).

Нагадаємо, у січні майнінгова компанія Marathon Digital продала 1500 BTC для покриття частини витрат. Фірма утримує загалом 11 BTC.