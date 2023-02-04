Пенсія по інвалідності: хто має право на її оформлення

Для осіб з інвалідністю передбачена пенсія.

Українці, які мають повну або часткову непрацездатність, можуть оформити пенсію по інвалідності. В Україні виплату призначають незалежно від того, коли настала інвалідність, а її розмір залежить від отриманої групи інвалідності. Про це пише пресслужба Сосновської міськради Чернігівської області з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як призначають пенсію по інвалідності

Для осіб, які отримати I групу інвалідності, розмір пенсії становить 100% розміру пенсії за віком. Людина повинна мати страховий стаж від одного до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом.

Розмір пенсій в осіб з II групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Розмір необхідного страхового стажу становить – 1-14 років.

Люди з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком при наявності 1-14 років страхового стажу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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