Пенсія по інвалідності: хто має право на її оформлення
Для осіб з інвалідністю передбачена пенсія.
Українці, які мають повну або часткову непрацездатність, можуть оформити пенсію по інвалідності. В Україні виплату призначають незалежно від того, коли настала інвалідність, а її розмір залежить від отриманої групи інвалідності. Про це
Як призначають пенсію по інвалідності
Для осіб, які отримати I групу інвалідності, розмір пенсії становить 100% розміру пенсії за віком. Людина повинна мати страховий стаж від одного до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом.
Розмір пенсій в осіб з II групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Розмір необхідного страхового стажу становить – 1-14 років.
Люди з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком при наявності 1-14 років страхового стажу.