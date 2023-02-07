Оформлення угод з нерухомістю в Україні зупинилося - заява Нотаріальної палати

Нотаріуси не можуть проводити нотаріальні та реєстраційні дії з нерухомого майна через проблеми з реєстрами. Про це йдеться у заяві Нотаріальної палати України.

За даними Палати, з 2 лютого цього року по всій території України було зупинено взаємний обмін інформаційними даними між електронними системами Державного земельного кадастру та Держреєстру майнових прав на нерухоме майно.

Нотаріальна палата звернулася до Мін'юсту, Держгеокадастру та ДП «НАІС» з проханням повідомити причини припинення взаємообміну інформацією між Держреєстром та Держгеокадабудом та терміни відновлення їх повноцінної роботи.

Наголошується, що нотаріуси не можуть здійснювати нотаріальну та реєстраційну діяльність з нерухомого майна, зокрема щодо земельних ділянок.

На розгляді у нотаріусів перебуває багато заяв про держреєстрацію прав, які не можуть бути опрацьовані, а права — зареєстровані.

"Це веде до порушення строків у сфері державної реєстрації прав", - наголошується в заяві.

Втрата доступу до відкритих даних, яка відбулася після початку війни, — це шлях до непрозорості та хибних рішень. Насамперед для бізнесу, адже він позбавляється можливості перевірити благонадійність своїх контрагентів. "Як закриття реєстрів впливає на роботу бізнесу, медіа та ГО", - читайте про це на ZN.UA в матеріалі Сергія Мільмана.