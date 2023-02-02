Уряд Японії виділяє $170 мільйонів на відновлення України

Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів США на відновлення України. Кошти спрямують на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

Зазначається, що рішення про підтримку буде фіналізовано укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

«Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах», - заявили в Міністерстві інфраструктури України, додавши, що підтримка партнерів є вкрай цінною та потрібною.

Також Міністерство подякувало японським партнерам за допомогу в реалізації проектів відновлення.