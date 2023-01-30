Німеччина планує обмежити імпорт російського СПГ — Bloomberg

Уряд Німеччини хоче обмежити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), щоб зменшити енергетичну залежність. Про це йдеться в урядовому документі ФРН, на який посилається Bloomberg.

Згідно з документом, у майбутньому компанії будуть зобов'язані інформувати спеціальну комісію про походження закупівель природного газу, якщо їх обсяг перевищує п'ять терават-годин.

«Федеральний уряд не підтримує закупівлю російського СПГ. Уряд повідомив компанії, що вживатиме відповідних заходів для по можливості виключення закупівель російського СПГ», — прокоментував цю інформацію заступник міністра енергетики Патрік Грайхен

Речник Міністерства економіки відмовився коментувати документ і конкретні заходи, яких вживає уряд.