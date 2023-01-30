Німеччина планує обмежити імпорт російського СПГ — Bloomberg

Компаніям радять «за можливості» відмовитись від скрапленого газу з РФ, інформує ZN.ua.

Німеччина планує обмежити імпорт російського СПГ — Bloomberg
© neftegaz.ru

Уряд Німеччини хоче обмежити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), щоб зменшити енергетичну залежність. Про це йдеться в урядовому документі ФРН, на який посилається Bloomberg.

Згідно з документом, у майбутньому компанії будуть зобов'язані інформувати спеціальну комісію про походження закупівель природного газу, якщо їх обсяг перевищує п'ять терават-годин.

«Федеральний уряд не підтримує закупівлю російського СПГ. Уряд повідомив компанії, що вживатиме відповідних заходів для по можливості виключення закупівель російського СПГ», — прокоментував цю інформацію заступник міністра енергетики Патрік Грайхен

Речник Міністерства економіки відмовився коментувати документ і конкретні заходи, яких вживає уряд.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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