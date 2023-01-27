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2023-01-27
Японія запроваджує нові санкції проти Росії
Обмеження стосуватимуться як державних компаній та відомств, так і приватних осіб, інформує
© unsplash/nathanb
Японія запроваджує нові санкції проти російських компаній та приватних осіб, а також торгові обмеження. Про це
Серед іншого, запроваджується заборона на експорт до Росії вакцин та медичного обладнання.
До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження у Японії, – 49 російських компаній.
Також санкції вводяться щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб. Серед них – міністр юстиції Константін Чуйчєнко, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, голова ЦВК Елла Памфілова, віце-прем'єри Дмітрій Чернишеко та Андрєй Бєлоусов, а також заступник міністра оборони Міхаіл Мізінцев.
Богдан Затула, ZN.ua