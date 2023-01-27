Японія запроваджує нові санкції проти Росії

Обмеження стосуватимуться як державних компаній та відомств, так і приватних осіб, інформує ZN.ua.

Японія запроваджує нові санкції проти Росії
© unsplash/nathanb

Японія запроваджує нові санкції проти російських компаній та приватних осіб, а також торгові обмеження. Про це повідомило міністерство закордонних справ країни.

Серед іншого, запроваджується заборона на експорт до Росії вакцин та медичного обладнання.

До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження у Японії, – 49 російських компаній.

Також санкції вводяться щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб. Серед них – міністр юстиції Константін Чуйчєнко, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, голова ЦВК Елла Памфілова, віце-прем'єри Дмітрій Чернишеко та Андрєй Бєлоусов, а також заступник міністра оборони Міхаіл Мізінцев.


Богдан Затула, ZN.ua





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