Львівська ОДА придбала військових облігацій на 500 мільйонів

Львівська облдержадміністрація придбала військові облігації на 500 млн грн. Кошти будуть скеровані на оборонні та соціальні потреби, а в липні держава поверне їх з відсотками. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

Львівська ОДА придбала військових облігацій на 500 мільйонів
Фото: sud.ua

«Завдяки перевиконанню планових завдань обласного бюджету за доходами вдалось отримати додаткові кошти. Вирішили їх скерувати на допомогу нашим оборонцям. Обрали придбання військових державних облігацій, оскільки ці кошти залучають до державного бюджету та використовують на оборонні та соціальні потреби в умовах воєнного стану», — написав Козицький.

Голова ОВА зазначив, що 500 млн грн область дає державі у борг і назад отримає цьогоріч у липні з відсотками. Рівень дохідності становить 13,43%.

Козицький нагадав, що у 2022 році департамент фінансів Львівської ОВА ініціював внесення змін до бюджетного законодавства, що сприяло придбанню військових облігацій.

Тоді Львівська ОВА придбала військових державних облігацій на 200 млн грн. Через два місяці в обласний бюджет надійшло 200 млн грн від їхнього погашення та 3,3 млн грн відсотків.





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