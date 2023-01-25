Ексректор університету в Києві нарахував собі премій на 1, 3 млн грн

Йому повідомили підозру у привласненні бюджетних коштів, інформує ZN.ua.

Колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у Києві повідомили про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за незаконно нараховані премії на понад мільйон гривень, повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з даними слідства, впродовж 2018-2020 років ректор столичного університету вказував своїм підлеглим безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів.

Як заявляють в прокуратурі, аферу виявили під час проведення аудиту закладу Міністерством освіти і науки України і підтвердили спеціалісти Державної аудиторської служби України та висновки судових експертиз.

Досудове розслідування у справі триває.


Ірина Знась, ZN.ua





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