Ексректор університету в Києві нарахував собі премій на 1, 3 млн грн

Колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у Києві повідомили про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за незаконно нараховані премії на понад мільйон гривень, повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з даними слідства, впродовж 2018-2020 років ректор столичного університету вказував своїм підлеглим безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1, 3 млн. гривень бюджетних коштів.

Як заявляють в прокуратурі, аферу виявили під час проведення аудиту закладу Міністерством освіти і науки України і підтвердили спеціалісти Державної аудиторської служби України та висновки судових експертиз.

Досудове розслідування у справі триває.