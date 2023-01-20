Професор Гарвардського університету пояснив, чому санкції проти Росії треба посилювати

На його думку, простір для розширення санкцій є.

Професор Гарвардського університету пояснив, чому санкції проти Росії треба посилювати
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Професор економіки Гарвардського університету Кеннет Рогофф вважає, що запроваджені санкції проти РФ ефективні. Водночас, на його думку, їх потрібно посилювати. Про це він заявив на форумі в Давосі.

«Почнімо зі статистики. Я не вірю тому, що каже Росія, коли це стосується цифр. Скільки поранених, скільки військових загинуло. То чому ж нам вірити у те, що вони кажуть про статистику економіки. Я думаю, якщо подивитись на інші виміри того, яка ситуація в Росії, наприклад, нестача робочих місць, податкові надходження, диспропорції, які показують, що їхнє виробництво скорочується. Є багато речей, на які впливають санкції», - зазначив він.

Рогофф також додав, що найважливіші санкції — це ті, які послаблюють військову сферу РФ. На його думку, простір для нових кроків щодо посилення санкцій існує.

«Я б не робив висновок, що санкції не працюють. Вони дуже важливі», - наголосив він.

«Уявімо, що війна закінчується вирішальною перемогою України, але без зміни режиму в Росії. Я вважаю, тут ми повинні думати про продовження санкцій, а не про їх скасування. Є мало прикладів, коли санкції змінювали режим, але такі випадки були. Якщо ви зберігатимете санкції протягом тривалого часу, і будете посилювати їх, вони працюватимуть. Я вважаю, ми повинні думати про це так: швидка воєнна перемога, але тривалі санкції», - пояснив Рогофф.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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