Професор Гарвардського університету пояснив, чому санкції проти Росії треба посилювати

Професор економіки Гарвардського університету Кеннет Рогофф вважає, що запроваджені санкції проти РФ ефективні. Водночас, на його думку, їх потрібно посилювати. Про це він заявив на форумі в Давосі.

«Почнімо зі статистики. Я не вірю тому, що каже Росія, коли це стосується цифр. Скільки поранених, скільки військових загинуло. То чому ж нам вірити у те, що вони кажуть про статистику економіки. Я думаю, якщо подивитись на інші виміри того, яка ситуація в Росії, наприклад, нестача робочих місць, податкові надходження, диспропорції, які показують, що їхнє виробництво скорочується. Є багато речей, на які впливають санкції», - зазначив він.

Рогофф також додав, що найважливіші санкції — це ті, які послаблюють військову сферу РФ . На його думку, простір для нових кроків щодо посилення санкцій існує.

«Я б не робив висновок, що санкції не працюють. Вони дуже важливі», - наголосив він.

«Уявімо, що війна закінчується вирішальною перемогою України, але без зміни режиму в Росії. Я вважаю, тут ми повинні думати про продовження санкцій, а не про їх скасування. Є мало прикладів, коли санкції змінювали режим, але такі випадки були. Якщо ви зберігатимете санкції протягом тривалого часу, і будете посилювати їх, вони працюватимуть. Я вважаю, ми повинні думати про це так: швидка воєнна перемога, але тривалі санкції», - пояснив Рогофф.