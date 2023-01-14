Глобальна звичка жити в борг може стати причиною чергової глобальної кризи – Bloomberg

Рейтингова компанія S&P Global Ratings сигналить про те, що глобальний борг сягає 366% від обсягів виробництва і ризикує стати наступною кризою, інформує ZN.ua.

Глобальна звичка жити в борг може стати причиною чергової глобальної кризи – Bloomberg
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Світу загрожує криза, оскільки уряди, домогосподарства та фінансові установи залазять у борги, а ця звичка, як попереджає S&P Global Ratings, може збільшити загальний леверидж (співвідношення між позиковим та власним капіталом) до 366% світового валового внутрішнього продукту вже до 2030 року . Bloomberg.

Це означатиме різке збільшення світового боргу до 300 трлн доларів — або 349% світового ВВП станом на червень 2022 року, оскільки леверидж зростає трохи швидше в країнах з розвиненою економікою, ніж у країнах з економікою, що розвивається, написали у звіті 'rcgthns Террі Чан і Олександра Димитрієвич із S&P.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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