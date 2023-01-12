Шмигаль назвав джерела, з яких буде фінансуватись відновлення України

Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих джерел складає близько 110 млрд грн, інформує ZN.ua.

Шмигаль назвав джерела, з яких буде фінансуватись відновлення України
© прес-служби Кабінету міністрів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав чотири джерела, з яких фінансуватиметься програма відновлення України. Цей проєкт, на його переконання, стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни.

Джерела фінансування урядовець озвучив під час засідання Уряду 10 січня.

Першим джерелом є конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків до бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і процес конфіскації російських активів в Україні триває.

«Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників», — підкреслив очільник Уряду.

Друге джерело фінансування, за словами прем’єр-міністра, це кошти з державного бюджету. Цього року до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку буде спрямовано 35,5 млрд грн.

Третє джерело — це кошти міжнародних партнерів. За даними Шмигаля, США вже ухвалили рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів, або понад 56 млрд грн. Кошти мають надійти найближчим часом.

Четверте джерело — це зібрані на платформі United24 кошти донорів з усього світу.

За словами Шмигаля, станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих джерел складає близько 110 млрд грн. Загалом цьогоріч Україна розраховує отримати 17 млрд доларів, або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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