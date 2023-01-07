Знецінення гривні: НБУ запланував зупинити "друкарський верстат", але банки повинні допомогти
НБУ стимулюватиме купівлю держоблігацій банками.
Із доброї волі Нацбанку у українських банків тепер є можливість покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила
За оцінками регулятора, це сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.
Зазначається, що при формуванні резервів під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045. Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Мінфінов на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.
Нагадаємо, НБУ з початку війни "надрукував" 400 млрд гривень. Ця трохи менше суми фінансової допомоги від США (450 млрд гривень). Як наслідок, гривня по відношенню до інших валют девальвувала.