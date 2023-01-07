Знецінення гривні: НБУ запланував зупинити "друкарський верстат", але банки повинні допомогти

НБУ стимулюватиме купівлю держоблігацій банками.

Знецінення гривні: НБУ запланував зупинити
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Із доброї волі Нацбанку у українських банків тепер є можливість покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила прес-служба НБУ.

За оцінками регулятора, це сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.

Зазначається, що при формуванні резервів під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045. Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Мінфінов на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.

Нагадаємо, НБУ з початку війни "надрукував" 400 млрд гривень. Ця трохи менше суми фінансової допомоги від США (450 млрд гривень). Як наслідок, гривня по відношенню до інших валют девальвувала.


Олена Середа, ZN.ua





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