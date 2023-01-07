Допомога по безробіттю: на який розмір виплат можуть розраховувати українці

Роз'яснення дали у Київському міському центрі зайнятості, інформує ZN.ua.

Допомога по безробіттю: на який розмір виплат можуть розраховувати українці
© Вечерний Харьков

В Україні громадяни, які втратили роботу, стали на облік до центру зайнятості та набули статусу безробітного, можуть отримати грошову допомогу від держави. У Київському міському центрі зайнятості розповіли, які виплати можуть отримати безробітні та на який період їх призначають.

Згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року.

Так, з 1 січня 2023 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становитиме 6700 гривень, що дорівнює розміру мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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